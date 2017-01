Karla Tarazona: "Christian Domínguez fue el amor de mi vida, pero ahora ya no"

Karla Tarazona decidió dejar el silencio, luego de que el cantante Christian Domínguez confirmara que tenía una relación con la bailarina Isabel Acevedo.

Durante la emisión del programa ‘En boca de todos’, le mostraron unos videos donde Christian aparece en situaciones cariñosas con la bailarina.

“Esas imágenes ya no producen nada en mí. Ustedes recién han visto, pero yo estaba enterada muchos días atrás. No voy a decir fechas porque no quiero entrar en especulaciones. Lo que me parece sincero es que él ya admita que está saliendo con ella, porque debe ser feo, para una mujer, que la gente te señale y vivas bajo la sombra de otra persona”, dijo la ex modelo.

Karla Tarazona señaló que no se arrepiente de haber invitado a la bailarina a su casa meses atrás.

“Por mi parte no hay arrepentimiento alguno, tengo la conciencia tranquila, mi amistad fue sincera. No me siento traicionada. A ellos les tendrían que preguntar si traicionaron o no”, mencionó.

Consultada si Christian Domínguez fue el amor de su vida, la recordada actriz contestó: “En su momento lo fue, pero ahora ya no”, dijo Karla, quien agregó: “El no fue una decepción ni un mal hombre en mi vida. Siempre diré que fue el superhéroe de mis hijos”.

En otro momento, Karla Tarazona se borró el tatuaje con la inscripción ‘Christian’ que tenía en la parte posterior del cuello.

“He aguantado tantas cosas que ya soy de fierro. Esto ya no me duele”, dijo la ex pareja Christian Domínguez.