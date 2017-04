Karla Tarazona aún no supera separación con Christian Domínguez, pero está en el proceso

La ex modelo, Karla Tarazona confesó que no ha superado del todo la ruptura con su ex pareja, el cantante Christian Domínguez, pese a que él mantiene una relación con la bailarina Isabel Acevedo.

“Estoy en un proceso, no es que sea superada”, señaló Karla Tarazona, durante una entrevista para el programa ‘Amor, amor, amor’.

Además, Karla Tarazona calificó la presencia de Domínguez y su actual pareja en el reality de baile ‘El gran show’, como una “falta de respeto para sus hijos”.

“Lo que fastidia un poco es que se falte respeto a los niños porque cómo le explicas a unos niños”, dijo la ex modelo, aunque precisó que comprende cómo es la televisión.

Por fin, la conductora de televisión se animó a comentar sobre la reciente rinoplastia a la que se sometió el cantante de cumbia.

“Si es por salud está bien… Ha cambiado bastante. Él se identificaba con la nariz que tenía. Lo importante es que se sienta bien”, refirió.

Te puede interesar

Estado de salud del 'Gordo' Casaretto se agrava y suplica por ayuda [VIDEO] https://t.co/tr1PTaNzFN pic.twitter.com/yWha8eioCB — Diario Perú21 (@peru21noticias) 10 de abril de 2017