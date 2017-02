La ex conductora Karla Tarazona aseguró que no enjuiciará a su expareja, al cantante Christian Dominguez, por mentir en el contrato de esponsales y señaló que no pedirá ninguna indemnización.

“Por favor, ya dejen de ver todo plata. Yo les agradezco que se preocupen tanto por mi integridad económica de aquí a algunos años, pero está totalmente descartado, no pienso hacer juicio de nada y para nadie. Olvídense, es un tema cerrado para mí”, dijo Karla Tarazona en entrevista para Espectáculos.

También, Karla Tarazona aseguró que ya superó la ruptura con el ‘guachimán’ de la cumbia Christian Domínguez y que seguirá con su vida.

“Son etapas fuertes, pero la vida continúa. La verdad agradezco a toda la gente que me escribe en el facebook y me pone cosas tan bonitas, pero ya para mi es un tema que ya murió, que ya no existe y cada uno hace su vida”, manifestó Karla Tarazona.

A su vez, se animó a revelar para quién fue el mensaje que posteó en su cuenta de Facebook en donde decía “Un aplauso por los que sabemos la verdad, pero queremos ver hasta donde llega la hipocresía”:

“¿Ustedes creen que mi vida gira en torno a Christian Domínguez? Mi vida no gira en torno a él. Yo tengo familia, tengo buenos y malos amigos y no todo lo que subo en mis redes sociales tiene que ver con él. Pienso en mis hijos y solo me intereso en ellos, no vivo de lo que hacen los demás, no me interesa. El tiempo da la mejor respuesta”, señaló Karla Tarazona.

