Karla Solf sobre Ronny García: "Él ha cambiado, basta de juzgarlo y mofarse de su desgracia"

Karla Solf, pareja del ahora encarcelado Ronny García, anunció que tomará medidas legales contra la conductora Lady Guillén por difamarlo y calificó de “injusta” la sentencia al cumbiambero porque —según ella— ya había pagado su condena hace unos años.

Please enable Javascript to watch this video

“Esa señora consiguió lo que quería. Ronny ya fue a la cárcel casi tres años ya pagó su condena, ¿por qué nuevamente es otra vez juzgado por el mismo delito? Porque la señora llora, se jala los pelos y dice muchas mentiras”, indicó Karla Solf en diálogo con Amor, amor, amor.

Una vez más, Karla Solf sostuvo que cuando denunció por agresión a Ronny García solo se trató de un “arrebato de celos” y negó en reiteradas oportunidades que él la haya golpeado, pese a que recibió ayuda del Ministerio de la Mujer gracias al programa Nunca Más.

“Soy su mujer, soy su esposa y voy a estar con él y voy a defenderlo siempre a capa y espada (…) Él no me ha tocado. No soy ninguna víctima, ni el es mi monstruo, ni mi verdugo, dejen de estar hablando esas cosas”, dijo una fastidiada Karla Solf.

En otro momento, la joven aseveró que Lady Guillén consiguió la conducción del programa Tengo algo que decirte debido a que “se paseó por todos los programas lucrando con su desgracia”.

“Él ha cambiado, basta de juzgarlo y mofarse de su desgracia (…) Naide se pone a pensar como está sufriendo su familia y sobre todo su madre”, agregó Karla Solf.

Lee también