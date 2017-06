Karla Solf se olvida de su agresor borrándose el tatuaje 'I love you Ronny García'

Nuevos vientos para Karla Solf. La joven ha decidido dejar atrás su pasado con Ronny García, quien se encuentra recluido en el penal de Chincha tras agredir brutalmente a Lady Guillén.

A través de su redes sociales, Karla Solf viene compartiendo publicaciones que darían cuenta que ya superó los maltratos que recibía por parte de Ronny García.

► Karla Solf muestra orgullosa su embarazo producto de su relación con Ronny García

Por ejemplo, el último y extenso mensaje que escribió a través de su cuenta de Facebook fue por el Día del Padre. Las palabras fueron dirigidas para el padre de su primer hija. ¿Qué le dedicó? Le mostramos un extracto:

“Quiero darle gracias a otro gran hombre que no me juzgó, no me señalo ni nunca se refirió mal a mi a pesar de mi entorpecido proceder: es el padre de mi hija mayor Valentina. Él hace un gran trabajo y no dejó que los problemas lo hundieran. Gracias Patrick por ser un gran padre para nuestra hija”.

Pero no solo fue eso. Otro ejemplo de que Karla Solf ya no tiene ningún vínculo sentimental con su ex agresor es que se borró el tatuaje de su brazo que decía ‘I love you Ronny García’. La joven decidió ocultar el nombre del preso con un grande dibujo de una flor azul.

Más información: