Karina Calmet: Ex compañeros de 'Al fondo hay sitio' desmienten haberle hecho bullying

“Yo no soy una persona que puede decir abiertamente todo lo que siente (…) muchas veces voy al baño y lloro cuando tengo algún tipo de dolor o problemas”, dijo Karina Calmet en el programa ‘Dilema’ de Latina hace algunas semanas, tras confesar que fue víctima de bullying laboral durante los años que grabó la teleserie Al fondo hay sitio. Sin embargo, hoy sus ex compañeros de la popular serie la desmienten.

Mónica Sánchez, quien ha tenido diferentes altercados con Calmet descartó dicha denuncia y la calificó de “pobrecita”.

“No estoy interesar de hablar de Karina Calmet, estoy ocupada. La verdad es que Karina tiene que resolver algunos problemas, pobrecita. Nunca se le hizo bullying. Eso es lo único que voy a decir”, señaló al programa Espectáculos.

Otro en referirse sobre el tema fue Sergio Galliani. “Seguro lo ha sentido de algunas manera pero como en toda familia siempre han habido peleas y problemas que luego se arreglan porque convives ahí. Me gusta llevarme bien con mis compañeros y trabajar en un ambiente bonito, sino yo salgo de ahí y me voy a hacer mis cosas”.

Orlando Fundichely tampoco se quedó callado y negó algún tipo de maltrato contra la actriz. “Yo trabajé mucho con ella que le hagan bullying no lo vi. SI ocurrió yo no estaba. No jamás (le hicieron la ley del hielo). Yo al menos, no lo vi. Conociendo la calidad de personas con la que estábamos trabajando dudo que le hayan hecho eso”.

Es más, el productor de la desaparecida teleserie, Efraín Aguilar señaló que jamás vio ese tipo de comportamiento en su elenco, y precisó que Karina debió quejarse.

“Si hubiera habido un trato de este tipo ocho años no se resiste. Si un año me hacen bullying me voy. Durar ocho años es bastante valiente de su parte, pero yo no lo he percibido. Y respeto su opinión pero no la comparto. Yo soy el productor y nunca me lo manifestó. Yo nunca lo he visto. Cuando sucede esas cosas uno debe quejarse. Ir a la instancia superior y decir me está pasando esto”, acotó el productor.

El actor Erick Elera también negó haberle hecho bullying a la actriz que encarnó a Isabella Picasso Maldini.

En respuesta a sus compañeros, Calmet se reafirmó en su denuncia y escribió hoy en su cuenta Twitter: “El ser Miss Perú, orgullo para mí al representar a mi hermoso país, además de en atletismo: Era uno de los motivos del bullying, les cuento”.

Te puede interesar