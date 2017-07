Karen Schwarz habló sobre 'Peluchín': “No me afectaba lo que decía”

Tras su regreso a Latina para conducir el programa ¡Qué tal sorpresa!, Karen Schwarz se animó a hablar sobre su ex ‘enemigo’ Rodrigo González ‘Peluchín’ , y aclaró que las críticas que recibió de él en el pasado no la afectaron.

“Hablaré de lo que yo sentí y no sobre lo que él decía. Y yo sentía que no era lo que él decía. No me afectaba lo que él decía”, señaló Karen Schwarz a ‘Reporte Semanal’, y añadió que ahora no espera entablar un puente de reconciliación con el conductor de ‘Amor, amor, amor’.

La ex Miss Perú también precisó que no es amiga de Rodrigo y que él tiene una perspectiva sobre ella porque no la conoce.

“Yo con Rodrigo nunca me he sentado a tomar una taza de café y eso es lo que ha generado que él tenga una perspectiva de mí sin conocerme”, aclaró Schwarz.

