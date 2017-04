Justin Bieber lanza nueva canción 'I'm the One' [VIDEO]

No se detiene. El ídolo juvenil Justin Bieber continua con haciendo de la suyas en la industria musical. Hace poco hizo un remix de ‘Despacito’ con Luis Fonsi y Daddy Yankee. La última novedad del canadiense es la canción ‘I’m the One’.

El intérprete de ‘Sorry’ participó de la producción de sencillo de DJ Khaled. El video fue subido al canal oficial de Youtube del artista. Hasta el momento cuenta con 3.881.032 visualizaciones

Parece que Bieber sigue impulsando su carrera con fuerza y desea ser escuchado por todo el mundo.

Acá te mostramos el videoclip de ‘I’m the One’.

Más información

‘Despacito’ de Luis Fonsi con Justin Bieber es la primera canción latina que lidera Spotify