Julio Iglesias Jr.: “Julio Iglesias tuvo que ir al doctor”

Julio Iglesias Jr. aseguró que su padre, el cantante español Julio Iglesias, de 73 años, tuvo un problema en la espalda y por eso el año pasado tuvo que cancelar varios conciertos.

“Empecé a trabajar con mi padre y cuando llevábamos dos conciertos juntos, me dijo que había que cancelar porque tenía un dolor de espalda que prácticamente no se podía ni levantar. Llevaba desde los 22 años con dolor de espalda y ahora llegó a un nivel que casi no podía ni andar”, reveló el joven artista al programa español Sálvame Deluxe.

Además, el heredero de Julio Iglesias agregó: “Tuvo que ir al doctor a arreglarse porque ya no había manera”.

También contó que la relación de su padre y su hermano Enrique Iglesias es la mejor y no existe ningún tipo de distanciamiento.

De otro lado, Julio Iglesias Jr. aseguró que su madre, Isabel Preysler, se casará este año con el escritor peruano Mario Vargas Llosa. “Se va a casar este año, casi seguro”, manifestó.