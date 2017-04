Julio Iglesias: "'Despacito' me recordó mucho a lo que inventó mi hijo Enrique"

Aunque aseguró que estaba decidido a abandonar los estudios de grabación, Julio Iglesias acaba de presentar su disco ‘México & Amigos’, que supone su regreso al mercado musical coincidiendo con un momento de nuevos géneros para las canciones en español.

“Yo no me veo haciendo reggaetón, pero esta semana precisamente escuché ‘Despacito’ de Luis Fonsi y me encantó. Me recordó mucho a lo que había inventado mi hijo Enrique”, señaló el español luego que el tema del puertorriqueño se convirtiera en el primer tema latino y en castellano que corona la lista global de Spotify.

“Las emociones en las conferencias de prensa surgen de manera espontánea y luego te das cuenta del error. *Yo no entiendo mi vida sin el estudio de grabación*”, se retracta Iglesias a partir de su reciente disco ‘México & Amigos’, donde canta al lado de artistas como Juan Luis Guerra, Plácido Domingo, Joaquín Sabina, Thalía, entre otros.

