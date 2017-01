Julieta Rodríguez no quiere irse del Perú

Julieta Rodríguez se presentó en el programa ‘Tengo algo que decirte’ y a pesar de haber calificado a los peruanos como “indios marginales”, la modelo dijo que no quería irse del país porque el Perú ‘es mi lugar en el mundo’.

‘Yo no me voy a ir del Perú. Yo amo a este país. Yo me siento muy feliz en este país, es mi lugar en el mundo’, dijo Julieta Rodríguez en el programa de Lady Guillén.

Julieta Rodríguez apareció bastante triste al escuchar los reclamos de peruanos, en el set del programa de Latina.

“Fue un audio de mi vida personal, estuve teniendo una discusión con dos personas que sí son peruanas (…) después de usas palabras yo ofrecí disculpas (…) nunca trataría mal al público peruano que me abrió las puertas”, dijo.

La modelo afirmó que estaba ebria cuando pronunció esas ofensas. “Esas cosas no las pienso”, reiteró, tras agregar que amaba a los peruanos.

“Quisiera reiterarles disculpas a mis amigos, porque me referí a ellos con palabras que no comparto (…) yo no me he expresado así de todos los peruanos. Fue un audio sacado de contexto por la prensa”, refirió.

Julieta Rodríguez lamentó que varios personajes públicos, entre ellos sus compatriotas Xoana González, Facundo González y Laura Borlini, la hayan criticado e incluso insultado: “Las personas que critican deberían primero saber lo que realmente ocurrió”.

La argentina insistió en que sus palabras fueron sacadas de contexto.

El 17 de diciembre pasado , también entre lágrimas, la modelo pidió perdón a los peruanos.

Y el 29 de diciembre, la modelo argentina reactivó su cuenta de Instagram para escribir el siguiente mensaje : “Muchas gracias a todos, sinceramente la he pasado re mal, sus comentarios de apoyo y consejo me sirven de mucho. Los quiero mucho, amo el Perú”.