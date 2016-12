La modelo argentina Julieta Rodríguez reactivó su cuenta de Instagram, tras el escándalo que se vio envuelta por insultar a los peruanos en un audio, y escribió un mensaje en esta red social para sus seguidores.

“Muchas gracias a todos, sinceramente la he pasado re mal, sus comentarios de apoyo y consejo me sirven de mucho. Los quiero mucho, amo el Perú”, escribió Julieta Rodríguez a través de Instagram.

Como se recuerda, el programa de Espectáculos emitió unos audios, donde se escucha a Julieta Rodríguez calificar a los peruanos de “cholos horrorosos” e “indios marginales”.

Luego de esto, Julieta Rodriguez se pronunció en el programa Amor, amor, amor, donde se disculpó con los peruanos e indicó sentirse arrepentida.

“Yo estoy muy arrepentida de eso porque yo nunca pensé que me iban a hacer esto, ni arruinarme de esta forma, la verdad yo no soy una persona racista. No soy racista, yo amo el Perú y me expresé de esa forma porque a todos nos puede pasar el tener un momento de calentura, estar un poquito pasado de copas y decir cosas que uno no siente”, dijo Julieta Rodríguez en diálogo con Amor, amor, amor.