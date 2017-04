Julia Roberts es nombrada la mujer más bella del mundo por la revista People

Julia Roberts está a punto de cumplir los 50 años, edad que alcanza habiendo participado en más de una treintena de películas que han grabado el nombre de la actriz nacida en Georgia, Estados Unidos, en la memoria de todos.

La artista ha sido elegida por la revista People como la mujer más bella del mundo, premio que recibe por quinta vez, como resalta la propia publicación a través de Twitter:

Our favorite pretty woman #JuliaRoberts is PEOPLE's World's #MostBeautiful Woman — for the record fifth time! https://t.co/LuHlCkaONA pic.twitter.com/x9vr2kjR2Z