Los convencieron. Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez se animaron a protagonizar una tierna sesión de fotos junto a sus hijos para la revista Cosas.

► Juan Manuel Vargas: Esto dijo el futbolista cuando ‘Metiche’ le mencionó a Tilsa Lozano

Es la primera vez que el jugador de Universitario y su pareja posan junto a sus cinco pequeños para una publicación, que promociona las imágenes bajo el título: “Juan Manuel Vargas, un hombre de familia”.

Las fotografías están acompañadas de una entrevista, donde el ‘Loco’ nuevamente aprovechó para elogiar las cualidades de Blanca. “Creo que encontré a una persona que me ha sido leal toda mi vida, y eso me da tranquilidad”, sostuvo.

Por otro lado, si bien no habló directamente de Tilsa Lozano, enfatizó que su familia ha pasado por altibajos y que si bien ha cometido errores, no se arrepiente de ellos y los considera para crecer como persona.

“No, no me arrepiento de lo que hago. No soy una persona que se arrepiente. Pero cuando reacciono, digo: “¿Por qué lo hice?”. Me gusta reconocer mis errores y no volverlos a cometer”, señaló.

Te puede interesar