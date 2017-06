Juan Gabriel: Le aparece un hijo peruano

A pocos días que se diera a conocer dos nuevas hijas de Juan Gabriel, las gemelas Aldonza y Alberta, ahora un joven pintor peruano, Julius Ortega, salió al frente para contar que su padre es el ‘Divo de Juárez’.

“Decían que yo soy un hijo de un cantante, que ya falleció, que no tuve la dicha de conocerlo, y era necesario decirlo”, manifestó el peruano en el programa ‘Hoy’ de Televisa.

Asimismo, Julius Ortega señaló que su madre le contó de la relación que tuvo con el fallecido cantante mexicano y que ambos tiene un gran parecido físico.

“Es un tema muy pasado, mi madre murió cuando tenía 13 años. Es un tema que era por el parecido físico y siempre me hacían bullying. Me dijeron que cuando eran muchachos se fueron a México sucedió la relación”, mencionó.

En otro momento, el presunto hijo peruano de Juan Gabriel aseguró que no busca fama.

“No he tenido ningún contacto porque no era necesario. Yo ya soy conocido como pintor hace mucho tiempo. Mi mayor prueba es lo que me dijo mi madre y tengo algunas fotos de ese acercamiento que hubo entre los dos. Yo no quiero absolutamente nada. Me ofrecieron el ADN gratis, y lo que menos quiero es tener problemas, pero la sangre llama a la sangre”, indicó.

Julius Ortega se dedica a pintar, al canto y a realizar exposiciones con sus cuadros por varios países. En agosto visitará México para promocionar sus obras.

Te puede interesar