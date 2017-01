Un día como hoy, Juan Gabriel cumpliría 67 años de vida. Recuperamos esta nota del archivo para recordarlo.

Desde la década del 1970 las canciones del ‘Divo de Juárez’ han estado presentes en la cultura popular. De hecho, todos tenemos un recuerdo personal asociado a él. Fue uno de los más prolíficos creadores de canciones en México, y muchos artistas tomaron las letras de sus canciones para enamorar al público.

Como ya casi todos sabemos, Juan Gabriel murió la mañana del domingo 28 de agosto (ayer) en su casa de Santa Mónica, California, a causa de un paro cardíaco. Tenía 66 años.

Entonces, descubrimos varias cosas de él que quizá tú no sabías. Por ejemplo:

Amor eterno está inspirada en la muerte de su madre, Victoria Valadez Rojas, en el año 1974

Querida, Lágrimas y lluvia y Mis ojos tristes están dedicados a su madre.

El Noa-Noa fue un tema inspirado en el bar de Ciudad Juárez en donde se presentó por primera vez

El tema María Jos lo dedicó a una de las hijas de la cantante ranchera Lucha Villa.

El tema Cómo me haces falta tú lo escribió para quien fue su mánager, María de la Paz Arcaraz, con quien estuvo peleado durante más de 20 años.

En todos los idiomas

Para que no te quepan dudas del éxito de—y para que realmente te des cuenta que su talento traspasó fronteras—, te contamos que interpretó _Me he quedado solo en japonés. (Algunos usuarios de YouTube comentan que más bien parece el intro de un animé).

También en portugués.

Pero también interpretó en español canciones como Have you ever seen the rain? de la banda estadounidense de rock Creedence. (Como explica la descripción del video, se trató de un álbum tributo titulado ‘Quiero Creedence’ que incluye la voz de “grandes cantante latinos” como Andrés Calamaro, Los Enanitos Verdes, Juanes, y Juan Gabriel, entre otros).

Y con esta ya se pasó. Hasta que te conocí en francés, acompañado por el cantante galo Hervé Vilard, en un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en 2012. ¿Qué te crees?

No sabíamos que eran suyas

Por ejemplo, ¿sabías que esta canción (Lo pasado pasado), interpretada pora finales de la década de 1970, fue compuesta por Juan Gabriel?

¿O que esta canción interpretada por la cantante mexicana Daniela Romo para la entrada de una telenovela de los 80, también es de Juan Gabriel? (Romo quedó desconsolada tras conocer la noticia de su fallecimiento).

¿O que compuso una canción a Cristian Castro en los inicios de su carrera, cuya primera versión apareció en el tercer disco del joven cantante pop?

También compuso Kumbala de la banda mexicana Maldita Vecindad. Si no lo crees puedes comprobarlo en los créditos del disco.

Covers

La canción ‘La diferencia’ fue interpretada por primera vez por el ranchero—también conocido como Chente—. Pero luego fue Juan Gabriel que la reclamó como suya cantándola cada vez más en sus propios conciertos.

Vicentico, el exlíder de Los Fabulosos Cadillacs, hizo su propia versión del ‘Noa Noa’.

La carrera musical de la española Rocío Dúrcal resurgió gracias a la buena interpretación de canciones como Amor Eterno.

A Abraham Quintanilla y su banda los Kumbias Kings no los conocíamos, pero llegamos a él porque hizo este cover de No tengo Dinero, aplicando una extraña mezcla entre cumbia y pop.

