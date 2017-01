Juan Gabriel era de esos artistas que parecía estar celebrando todo el tiempo. Quizá se le percibía así porque amaba lo que hacía, cantarle a su público. Y entonces, cuando llegaba la fecha de su cumpleaños, las celebraciones lo eran con mayor razón.

Una nota de Univisión recuerda cómo eran las celebraciones de cumpleaños de Alberto Aguilera Valadez y encontró que el cumpleaños 37 del ´Divo de Juarez’ es el que tiene más videos en YouTube.

Dicha fiesta fue en su casa de Acapulco, Juan Gabriel puede ser visto usando un polo amarillo:

Semanas antes de cumplir sus 60 años, Alberto Aguilera Valdez recibió su estrella de 400 libras, (200 kg), en el Paseo de las Estrellas de Los Ángeles. Y para celebrar ese logro y su cumpleaños 60, el 7 de enero se fue a Las Vegas a cantar “Amor eterno”, “No vale la pena”, “Así fue” y “Abrázame muy fuerte”.

“Iba a ir nadando hasta Mar del Plata, pero no podía llegar porque luego me di cuenta que es un río, no es un mar, entonces la razón por la cual quería llegar es porque ahí voy a pasar mi cumpleaños en Argentina, en Buenos Aires, en Puerto Madero, un lugar muy bonito, con mi amiga Claudia y mi amiga Ángela, unas chicas muy buenas gentes. Entonces todo el mundo está invitado. Si gustan ir tienen tiempo, vayan, y no me lleven regalos, porque no sé qué hacer con tanta cosa que tengo ya. Si es en efectivo, mejor”.