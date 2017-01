Juan Carlos Rey de Castro confía que 'Solo una madre' será un éxito

¿Cuál es tu personaje en Solo una madre, que se estrena el lunes por América TV?

Es mi primera novela y es todo un gran reto para mi carrera como actor. Mi personaje se llama ‘Felipe’ y seré la pareja en ficción de Cindy Díaz… Tenemos bastantes expectativas porque el elenco está muy bueno. Además, la historia me parece muy original. Hay sorpresas en casi todos los capítulos y creo que eso debería mantener al público bien enganchado.

¿Cómo van con las grabaciones de la nueva película nacional Avenida Larco?

Ya hemos terminado las grabaciones de Avenida Larco y se ha soltado el teaser de intriga en las redes sociales. La fecha de estreno será el 13 de abril. Para mí, fue una experiencia increíble porque es mi primera película. Creo que tuve una suerte increíble de caer en un equipo de producción muy bueno, con un elenco de amigos porque estuvimos en el musical del mismo nombre.

¿Vas a actuar en un musical con Marco Zunino? ¿Tienes propuestas en el extranjero?

Sí, estaré en el proyecto musical La Sirenita con Mayra Goñi y Marco Zunino. Aún no hemos ensayado y no tengo autorización para dar más detalles… ¿Propuestas en el extranjero? Sí hubo, pero creo que es un momento en el que Perú está en un apogeo en ficciones y creo que haría mal en irme ahora. Cuando sea el tiempo adecuado, me iré a probar suerte en otros países.