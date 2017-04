José Luis 'El Puma' Rodríguez asegura que "en Venezuela gobiernan demonios"

El cantante venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’ considera que en su país existe “una dictadura disfrazada” en la que “gobiernan los demonios”.

“Hay gente que muere de hambre. No hay empleo ni medicinas y la gente con cáncer no tiene para aliviar su dolor”, declaró a EFE el artista, quien, en tono irónico, califica al ex mandatario Hugo Chávez como “un tipo mágico por convertir al país más rico de Sudamérica en el más pobre”.

El cantante, quien se considera “más puma que pavo real”, presenta su nuevo disco, Inmenso, que es un homenaje a su trayectoria.

