Mientras cuenta los días para que el 21 de este mes salga su nuevo disco, ‘Inmenso’, donde hay duetos con Chayanne, Vicente Fernández y otros artistas, el cantante José Luis Rodríguez ‘El Puma’ asegura que se encuentra bien, pese a que padece de fibrosis pulmonar.

“Yo tenía que despertar otra vez y Dios me tenía que despertar de esta forma, por las buenas o por las malas. Por eso digo que mi enfermedad sí tiene cura, por eso no la menciono ni la nombro. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Mi vida está en manos de Dios”, señaló ‘El Puma’ en una entrevista con el diario La tercera de Chile.

“Ahora Dios está dirigiendo mi vida, solo él sabe lo que va a suceder conmigo. Yo por mi parte tengo fe, tengo que seguir este camino y lo que me queda es esperar. Así que por ahora pido dos cosas a la gente: que sigan orando por mí y que no pirateen el disco”, agregó el intérprete de ‘Culpable soy yo’.

En otro momento, Rodríguez indicó que no sabe si volverá a grabar con el cantante español Julio Iglesias.

“Con Julio hicimos el tema ‘Torero’, que fue un éxito en el mundo entero, pero ahora no lo sé”, precisó el cantante venezolano de 74 años.

