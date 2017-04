Johnny Depp culpa a empresa que lo representó por su actual crisis financiera

Después de tres meses de demandar a sus ex representantes, el reconocido actor Johnny Depp rompió su silencio y habló por primera vez de la crisis financiera que atraviesa.

El actor ya tiene señalado a un culpable. Se trata de The Management Group, empresa de representación que le generó millonarias pérdidas.

“Trabajé duramente por muchos años y confié en muchas personas, algunas de ellas claramente me decepcionaron”, aseguró el actor Johnny Depp a The Wall Street Journal.

El actor demandó en enero pasado a The Management Group por 25 millones de dólares por mal manejo de sus ganancias en una época productiva de su carrera y la empresa le respondió con una contrademanda asegurando que el actor tenía extravagantes gastos.

Los intercambios siguieron y los ex representantes del actor aseguraron que el nominado al Oscar gastaba alrededor de dos millones de dólares mensualmente. “¿Por qué no me dejaron como cliente si yo estaba fuera de control? Es mi dinero. Si quiero comprar 15 mil bolas de algodón diarias, es cosa mía”, señaló el protagonista de ‘Piratas del Caribe’.

