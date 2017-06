J.K. Rowling corrigió un titular de noticia, pero ella era la equivocada

J.K. Rowling, escritora de la saga de libros de ‘Harry Potter’, expresó en Twitter su indignación por un titular del diario Daily Mail.

► Donald Trump bloqueó a Stephen King en Twitter y J.K. Rowling lo consoló

Rowling tuiteó una captura de pantalla de la noticia, donde este diario se refería al atacante de un atentado terrorista en Londres como el “conductor blanco de la furgoneta”.

“El Mail ha escrito incorrectamente sobre el ‘terrorista’ al denominarlo como “el conductor blanco de la furgoneta”, escribió Rowling. “Ahora vamos a discutir cómo se radicalizó”.

► J.K. Rowling acaba de revelar 5 cosas que no sabías de ‘Harry Potter’

Sin embargo, fue corregida por sus seguidores, debido a que la noticia había sido publicada mientras los eventos aún se encontraban en proceso. Por esta razón, la autora de la saga juvenil borró la publicación y escribió:

“A todos los que preguntan: Borre mi tuit sobre el Mail no llamando al atacante de #FinsburyPark un terrorista porque como muchos mencionaron correctamente que el titular había sido escrito antes de que los cambios ocurrieron”.

To those asking: I deleted my tweet about the Mail not calling the #FinsburyPark attacker a terrorist because many rightly pointed out /1 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 19 de junio de 2017

that the headline was written before charges had been brought against him. I was angry at what I saw as victim blaming in their immediate /2 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 19 de junio de 2017

“Yo estaba enojada con lo que me pareció una situación donde se culpaba a la víctima en su inmediata cobertura. Sigo enojada, pero acepto eso. Hay que considerar que por ser inmediatos, no es razonable o responsable para un periódico apresurarse a juzgar a una persona”, recalcó.

coverage (the mention that an Islamist had preached in the area three years ago). I'm still angry about that, but I fully accept that /3 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 19 de junio de 2017

in the immediate aftermath, it isn't reasonable or responsible for a newspaper to rush to judgement without knowing the facts. /4x — J.K. Rowling (@jk_rowling) 19 de junio de 2017

Te puede interesar