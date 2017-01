Jim Parsons y James Corden grabaron divertida parodia del grupo Kansas

Jim Parsons , protagonista de la serie The Big Bang Theory , y el presentador de ‘The Late Late Show’, James Corden, difundieron un video en el que parodian al famoso grupo estadounidense Kansas con su tema ‘Dust in the Wind’.

Con unos peculiares trajes y pelucas largas, Jim Parsons y James Corden se metieron en la piel de los músicos Steven Walsh y Robby Steinhardt para un hilarante video.

Cabe indicar que James Corden se ha convertido en un personaje muy popular gracias a su segmento Carpool Karaoke, en donde siempre cuenta con grandes invitados con los que interpreta sus mayores éxitos mientras recorren las calles dentro de un auto.