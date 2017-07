Jessica Tapia sobre Korina Rivadeneira: "Resultó bien fresca, la bella"

Pese a vivir en Estados Unidos, Jessica Tapia está al tanto de las noticias de nuestro país. Esta vez, la periodista criticó a la venezolana, Korina Rivadeneira por haber trabajado en nuestro país con pasaporte de turista.

“¿Qué? ¿CUATRO AÑOS facturando como turista? Y ahora llora, acusa a todos, se esconde y hace “malabares” legales. Resulto bien fresca la bella”, escribió Jessica Tapia en su cuenta Twitter.

Pero la discusión con sus seguidores sobre el tema migratorio de Korina Rivadeneira no quedó allí. La ex Miss Perú precisó que esperó seis meses para trabajar legalmente en Estados Unidos.

“¿Por qué no apoyo a KR? Porque soy inmigrante. Llegué como turista. Y no se me ocurrió trabajar hasta que mis papeles estaban en orden. Espere 6 meses!”, aclaró Jessica Tapia, comentario que recibió el respaldo de sus seguidores.

