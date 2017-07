Jessica Newton: “Paren el bullying al Miss Perú”

La organizadora del certamen del Miss Perú Universo, Jessica Newton, aclaró que la renuncia de la participante Mariana Abad se debió a no soportar las críticas en las redes sociales y descartó peleas entre las candidatas.

“Yo me reuní con Mariana y me dijo que en las redes sociales la criticaron demasiado, hasta llegar al punto de invadir la privacidad de su familia. En general, a las chicas las han ofendido mucho. No quiero que las ataquen más, no hagan del Miss Perú una cadena de odio. Paren el bullying contra las candidatas. También no puede ser que los seguidores de otras niñas estén asustando a las otras participantes”, declaró Jessica a Perú21.

Asimismo, Newton expresó: “Dentro de las oficinas del Miss Perú no he visto ningún pleito entre las concursantes. Todo está bien. Tratamos que esto no sea un show”.