Jessica Newton: "No buscamos polémicas con la vida de las chicas"

La directora del certamen Miss Perú, Jessica Newton, contó detalles de lo que se viene para el concurso de belleza.

¿Qué vendrá luego de la presentación de 51 candidatas?

Se viene la eliminación para que queden solo 30. Magaly Medina (jurado) comenzó la nueva eliminación que es la prueba del primer impacto y consiste en que cada una diga sus datos y una frase…La idea es que las chicas que clasifiquen no estén en poses y sean naturales

¿Cómo ves el desempeño de Magaly Medina como jurado?

Magaly es una mujer que supo salir adelante para lograr sus sueños y sabe evaluar a las mujeres. Estoy encantada con su participación.

¿Ya hay fecha para el estreno del reality del concurso?

El reality empieza en agosto, pero en Latina se transmitirá la clasificación el 16 de julio que se llamará ‘Buscando una reina’. Luego seguirán tres ediciones de ‘La casa de las reinas’, la semifinal y la final, es decir son seis programas. Las chicas se mudarán a Zorritos, Tumbes, y ahí convivirán unos días.

¿Buscas que tu reality se mantenga alejado de la polémica?

Me gustaría que la gente más vea el certamen, lo disfrute y no los escándalos que se puedan generar en torno a la vida personal de las candidatas. No buscamos generar polémica con la vida de las chicas, queremos que el público vea el esfuerzo de ellas.

¿Qué opinas de que Brunella Horna dijera que acepta tu consejo y que no está preparada para el Miss Perú?

Me parece que si ella guarda una conducta adecuada, podría volver a presentarse. Tiene veinte años y le falta mucho por delante. ¿Si está preparada? Creo que se ha dado cuenta de que todas las acciones tienen consecuencias y lo irá aprendiendo con el tiempo.

¿Cómo tomas que Dayana Valenzuela (candidata transgénero) no pudiera participar?

Me hubiese encantado verla, pero es un triunfo que empiece el trámite de su cambio de DNI. Es crear un precedente… Se generaron discusiones, pero es bueno que se discutan para que la gente se dé cuenta de que los casos son reales y ella es tan peruana como nosotros. Hemos abierto la puerta a la integración y es fantástico.

Por: Mario Panta / mario.panta@peru21.com