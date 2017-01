Jenny Berggren: "Perú tiene una de las mejores naturalezas del mundo"

¿Tiene referencias de nuestro país, ya que Ace of Base no pudo presentarse en Lima?

Es uno de los mejores países y tiene una de las mejores naturalezas del mundo. No pudimos ir porque no se dio la oportunidad, pero voy yo y estoy muy contenta… En Lima cantaré los principales hits de Ace of Base, son temas en los que también participé y son parte de mi historia como intérprete y cantautora. También los invito a que conozcan la música que interpreto como solista.

¿Le afecta que el grupo siga sin usted y sin su hermana Linn y tenga dos nuevas vocalistas?

No tengo ningún problema con que sigan tocando sin mí. No he pensado mucho en eso porque estoy concentrada en mi carrera… Creo que nunca dejaré de ser parte de Ace of Base, es un grupo que sigue sonando en todo el mundo y es un honor haber sido parte de la banda que cambió la historia del pop electrónico en los noventa. No es una imagen de la cual quiero desligarme.

¿Le quedó algún trauma luego de que una fan suya la atacara con un cuchillo años atrás?

Es una buena pregunta. Fue una experiencia mala que se transformó en buena porque aprendí mucho de eso. Cada cosa mala que nos pasa en la vida siempre deja una enseñanza; en este caso fue que debo de cuidarme más. Existen siempre personas agresivas, pero hay que saber superar los malos momentos. Pese a ello, me considero una persona afortunada.