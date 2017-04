Jennifer López oficializó hace pocos días su relación con el ex beisbolista Alex Rodríguez, luego de varias especulaciones de la prensa de espectáculos.

La ex pareja de Marc Anthony ha tenido varios hombres que la han pretendido durante toda su vida. La actriz y cantante siempre ha estado bien acompañada.

Rodriguez no es la excepción a la regla y se suma la lista de la interprete de ‘On The Floor’.

En la siguiente galería de fotos podrás ver a todos los galanes que pasaron por la vida de ‘JLO’.

