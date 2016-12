Jennifer Lawrence explicó por qué se comporta de forma grosera con sus fanáticos

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence explicó —en diálogo con el portal Daily Telegraph — la razón por la cual se comporta de forma grosera con sus fanáticos y recalcó que no quiere mantener conversaciones superficiales con personas desconocidas.

He empezado a ser algo maleducada y a encerrarme en mí misma porque tengo que proteger mi burbuja. Pienso: ‘Tengo un trabajo raro, no dejes que sea tu realidad’. Eso es más importante para mí que el hecho de que alguien piense que soy maleducada. Así que dejo claro con mi lenguaje corporal que no quiero estar hablando con un extraño. Y si siguen hablándome, simplemente me vuelvo maleducada. No digo nada, pero estoy en plan ‘mmmm, sí, no, ok, adiós’.