¿Jefferson Farfán estuvo enamorado de Tula Rodríguez? [Video]

Tula Rodríguez confirmó que Jefferson Farfán estuvo enamorado de ella, hace varios años atrás, luego que la productora Michelle Alexander revelara que el futbolista cortejó a la exvedette años atrás.

“Es normal que cuando una ha estado soltera, algún chico —quien sea— tenga derecho a cortejarte. En aquellas épocas nunca pasó nada, yo deseo que le vaya bien (…) No quiero ningún conflicto ni en mi casa, ni con él, aunque creo que está soltero, no sé. Igual nada que ver”, dijo Tuloa Rodríguez a América Espectáculos.

Tula Rodríguez también aprovechó la oportunidad para ‘jalarle las orejas’ a Michelle Alexander por ‘venderla’. “Michelle, ¿porque me ocasionas estos problemas?… Lo que pasa es que Thiago (Cunha) la deja alborotada y se acuerda de pasados… Eso fue cuando estaba soltera y si me hubieran preguntado no sé si lo hubiera dicho”, indicó.

Tula Rodríguez se animó a opinar sobre la reconciliación de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia y dijo: “Si es así, ¡qué viva el amor!, y si no igual. Que sean felices, se respeten y se quieran bien. Cuando uno está en una relación no tiene que mirar a nadie más. La fidelidad debe estar por dentro, un compromiso de amor”.

Por último, Tula Rodríguez le hizo una recomendación a Yahaira Plasencia: “Sería bueno que el 2017 respire un poco y cuente hasta 10 antes de reaccionar, porque yo también soy explosiva. Para que la gente te quiera, te respete, tienes que actuar bien”.

