Jazmín Pinedo sobre Mario Hart: “Él es un chico de treinta años que no entiende que tiene treinta años” [VIDEO]

Jazmín Pinedo ya no soporta a Mario Hart y su padre, y así lo demostró en su programa. La conductora de Espectáculos arremetió con ambos, y defendió a Krayg Peña después de que el Hart Potestá intentó hacer que lo expulsen.

► Padre de Mario Hart trató de hacer que expulsen a Krayg Peña del Perú

“¿Cómo se le puede expulsar a una persona que ya tiene su vida hecha en el Perú? ¿Cómo la gente es tan malvada? ¿Tan maldita? ¿Cómo alguien puede pensar en hacer algo así?”, preguntó irónicamente la conductora después de ver una nota.

“Esa es la pregunta que le deberíamos hacer al papá de Mario Hart después de intentarle pedir ese favor al superintendente respecto a Krayg Peña”, señaló duramente.

Recalcó que Krayg Peña también es un ser humano igual que Korina Rivadeneyra, y preguntó: “¿Por qué a Krayg Peña entonces se le tendría que pedir que se vaya del país? ¿Por qué a Krayg Peña sí se le podría decir que no tiene por qué estar acá?”

► Krayg Peña le respondió al papá de Mario Hart luego que pidiera que lo expulsen del país

Sin embargo, el momento más importante fue cuando cuestionó a Mario Hart por no asumir su responsabilidad “¿Por qué un chico de treinta años no entiende que tiene treinta años? ¿Y tiene que ir donde su padre a decirle: ‘Ay pa, el ex de mi novia está molestándola, bótalo del país’?”

Tras escuchar los comentarios de Pinedo, Joselito Carrera, quien se encontraba de invitado, comentó: “Eso es lo que se llama hijito de papá”.´

Te puede interesar