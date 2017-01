Jazmín Pinedo: "'Espectáculos' es el espacio preferido de las mañanas"

Javier Artica

Jazmín Pinedo decidió renovar con Latina. Hoy inicia una nueva temporada con el programa Espectáculos y espera seguir liderando el ráting de las mañanas.

Tenías negociaciones con otros canales, ¿qué te motivó a quedarte en Latina?

Es verdad que tenía otras propuestas, pero opté por quedarme en Latina porque me dejé llevar mucho por lo bien que me sentí el año pasado, por las oportunidades que se me dieron, y desde que nació mi hija yo quería estar tranquila.

¿Cuál será la nueva propuesta de Espectáculos?

Mañana (hoy) regresamos de las vacaciones, pero el cambio se dará en marzo. Habrá nuevas secuencias, pero más adelante lo anunciaremos. La verdad es que estoy muy emocionada porque varias personas me escribían y me decían: ‘¡No te vayas!’.

Sofía Franco es el nuevo jale de ATV y se rumorea que tendrá programa por las mañanas. ¿Qué te parece?

¡Qué chévere! Pero yo soy una persona que se concentra en hacer bien su trabajo, y la competencia la examina la producción. Nosotros somos el programa preferido de las mañanas, pero siempre hay público para todos.

¿Estarás en la conducción de otro programa en Latina?

No acepté estar en la última temporada de Yo soy porque ya no podía por un tema de tiempo. Este año no abusaré mucho de mi cuerpo y pasaré más tiempo con mi hija. De hecho, tengo un piloto de un programa deportivo y esperemos que pueda salir al aire.

¿Aún sigues con la idea de incursionar en la actuación y la música?

Sí. Me gustaría empezar cursos de actuación, porque es algo que me gusta. También quiero retomar mis ensayos de canto, por ahora continúo mis clases de conducción.