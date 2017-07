Jazmín Pinedo arremetió contra Kevin Blow por decir que “su ignorancia le ha carcomido el cerebro” [VIDEO]

Jazmín Pinedo no se quedó callada y le dijo “patético” a Kevin Blow, quien —desde Estados Unidos a donde viajó junto a Michelle Soifer— insultó a la popular ‘Chinita’.

“Para mí es un programa de porquería, me han invitado miles de veces pero aunque me paguen lo que sea nunca iría (…) Para mí, el problema que tiene conmigo es por su enemistad con Michelle (Soifer). Yo nunca he tenido problemas con ella. Es más, en un video musical aparece conmigo y ahora sale con aires de diva porque tiene un programa. Su ignorancia le ha carcomido tanto el cerebro que ningunea a la gente. Debería ubicarse porque la contratada fue ella para mi video”, dijo Kevin Blow.

► Dominicano Kevin Blow arremetió contra los peruanos y podría ser deportado [VIDEO]

Tras escuchar sus declaraciones, Jazmín Pinedo no aguantó y le respondió al ‘ex’ de la ‘guerrera’ y además reveló la suma que él quiso cobrar por asistir como invitado a su programa.

“Kevin Blow dice que nunca vendría a este programa, pero es mentira, porque yo lo vi aquí abajo. Le iban a tirar agua, pero se molestó y se fue. Y otras veces que se le invitó él ha querido cobrar S/1,000 por venir, pero le ofrecimos S/200 no más y por eso no quiso”, dijo sarcástica Jazmín Pinedo.

► Kevin Blow sobre insultos a los peruanos: “Si alguien se vio ofendido, pido mil disculpas”

“¿Yo he trabajado para él? ¡Oye arranca patético! Ese videoclip era de Nikko Ponce y él fue quien me contrató, y gratis encima porque le hice el favor. Y ahora este (Kevin Blow) viene a adjudicarse lo que no le corresponde. Y ese es tu problema, creerte lo que no eres y me encantaría seguir respondiéndote pero se me acabó el tiempo”, agregó.

