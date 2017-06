Instagram: ¿Quién es el peruano responsable de tatuar a Maluma?

Maluma comparte con sus miles de seguidores sus canciones, su figura y también sus tatuajes, todos llenos de detalles. Pero, ¿quién es el responsable de pintar sobre la piel del artista?

Debes saber (y estar orgulloso) que el arte es de un peruano. Nos referimos a Stefano Alcántara y podemos conocer su talento y trabajo gracias a su cuenta en Instagram, la cual es seguida por más de 185 mil personas.

► Maluma y su nueva canción: ¿Es el tema más machista de su repertorio? [Video]

El artista confía en Alcántara por la rigurosidad con la que trata la piel de sus clientes para crear, por ejemplo, figuras de animales con una sensación realista.

Stefano Alcántara ha tatuado en el colombiano imágenes de su tema ‘Sin Contrato’, y ‘Felices los 4’.

Cabe destacar que Stefano Alcántara es considerado uno de los mejores tatuadores en Estados Unidos.

“Cuando empecé a tatuar, en el 94, no había estudios de tatuajes, no había una cultura del tatuaje ni el respeto por el tatuaje. Pero me gustó ser parte de ese cambio: de que ni el tatuado ni el tatuador se vean como alguien de mal vivir”, refirió a Perú21 en una entrevista en 2015.

► Stefano Alcántara: El señor de los tatuajes [Video y fotos]

Mira estas imágenes: