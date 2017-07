El regreso a la televisión de la modelo Karen Schwarz no es del agrado de todos y así se lo demostraron a través del chat-video en Instagram donde la tildaron de ‘fingidaza’.

La ex miss Perú no soportó la crítica y respondió a su detractor. “Si soy fingidaza, ¿para qué te das el lujo de entrar a este chat-video? No entiendo. A mí cuando no me gusta algo, no lo sigo”, señaló fastidiada.

Incluso recomendó al usuario no perder su tiempo y continuar su camino. “Cuando no me gusta algo, no pierdo mi tiempo. No pierdas tu tiempo, sigue nomás, sigue tu camino, de frente sin mirar al costado”, aconsejó.

Karen Schwarz se convirtió hace poco en la nueva conductora de ‘Qué tal sorpresa’, de Latina.

