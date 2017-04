Michelle Soifer publica foto con su dentista, pero la trollean por sobrepeso [FOTO]

La ‘guerrera’ Michelle Soifer , publicó en Instagram una foto junto a su dentista, pero algunos usuarios se dedicaron a hace hincapié en reprocharla por su sobrepeso.

“Es muy importante que tus dientes se vean bien pero más importante es que estén saludables, en Multident Surco tienes a los expertos en sonrisas . Más blancas más sanas y hermosas. Gracias”, escribió la participante de ‘Esto es Guerra’.

Sin embargo, las críticas y recomendaciones por su sobrepeso no se hicieron esperar. “Practica deporte, no solo es por estética, sino por tu salud. Ya no subas más de peso”, escribió un usuario de la red social.

Por otro lado, sus seguidores defendieron a la cantante y le restaron importancia a los señalamientos por su físico.

