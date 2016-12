Hijo de Melcochita: "Mi padre está muy deprimido y pasará la Navidad en Piura"

César Salazar

El popular cómico Pablo Villanueva ‘Melcochita’ pasará la Navidad con la familia de su esposa, Monserrat Seminario, en Piura luego de que recibiera la orden de comparecencia restringida y quedara en libertad tras el accidente automovilístico que protagonizó el miércoles en el que falleció el motociclista Gilmer Caballero, según contó su hijo Pablo Villanueva.

Pablo Villanueva ‘Melcochita’ quiere estar alejado del acoso mediático y no responderá por el momento a los medios de comunicación.

“Mi padre se ha quedado en Sullana (Piura) y allá pasará la Navidad con la familia de su esposa. Es para que se calme porque se encuentra muy deprimido y triste por lo que ha pasado estos días. También quiere evitar el acoso de la prensa y estar alejado unos días. Debe regresar a Lima el 27 de diciembre”, contó su hijo Pablo Villanueva.

Pablo Villanueva Jr. aseguró a *Perú21 *que ya se están haciendo cargo de los gastos del sepelio de Gilmer Caballero, así como del herido Jorge Luis Saldaña.

