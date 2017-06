El hijo del actor Eduardo Yáñez asegura que su padre es racista y drogadicto

Después de que el hijo de Eduardo Yáñez utilizara su cuenta de Twitter para asegurar que el actor es un pésimo padre, drogadicto, racista y hasta golpeador de mujeres, el protagonista de telenovelas como ‘Destilando Amor’, ‘Dulce Desafío’, entre otras, salió a defenderse.

“Yo nunca he sido un padre que me siente a dar consejos, mi vida tampoco ha sido un ejemplo para nadie. Lo que sí tengo con mi hijo es que él mire cómo me desarrollé en la vida y si eso le sirve a él para defenderse que lo utilice, lo que no le sirve que no lo utilice”, declaró el actor de 57 años en el programa ‘El Gordo y la Flaca’.

Eduardo Yáñez (junior) no ha dado marcha atrás e insiste a señalar al actor como un mal hombre.

Funny how in telenovelas my dad always plays the hero , but in real life it's completely the opposite , drug addict , racist ,abuses women. — Eduardo Yanez Garcia (@EduardoYanezJr) 17 de junio de 2017

En medio de esta polémica, la periodista mexicana Lupita Reyes ha dicho: “Su galantería televisiva queda oscurecida por un carácter ingobernable y una personalidad adusta que provocan que cualquiera que trate con él se exponga a un posible episodio de tensión. Y es que Yáñez ha forjado su carácter difícil desde una infancia compleja (su madre era autoritaria y empleaba duros castigos) hasta una madurez con éxitos y frustraciones que le llevaron al abuso del alcohol”.

Reyes agrega: “Que Eduardo tuvo adicciones ya lo habíamos escuchado, pues él mismo declaró que fue Lucía Méndez quien lo ayudó a salir del alcoholismo. Su fama de maltrador de mujeres se remonta a las acusaciones de su ex esposa Francesca Cruz, cuando ella le demandó por abusos. Sus historias de enfrentamientos son conocidas y no solo con actores (como Cristián de la Fuente en ‘Corazón Salvaje’), también con directores, productores y periodistas. En esa lista estaría una pelea con el director de escena Salvador Garcini durante la grabación de la telenovela ‘Amores Verdaderos’”.

