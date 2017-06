A los hermanos Hanson no les agrada Justin Bieber, y durante una entrevista con la radio 107 FM de Australia, no pudieron quedarse callados sobre su opinión del cantante canadiense.

► Hanson, creadores del tema ‘MMMBop’, celebrará sus 25 años con gira que incluye al Perú

Mientras jugaban ¿De quién es esa canción?, Zac Hanson admitió que nunca ha escuchado ‘Despacito’, y según sus palabras, por una buena razón.

“¿Puedo decir que estoy complacido por no saber qué era eso?”, admitió Zac Hanson, “Prefiero tener cualquier enfermedad venérea, cada vez que Justin Bieber está cerca de mi o mis oídos… Me voy”, dijo.

“Sus canciones son terribles. Es clamidia para mis oídos. Apesta”, añadió el cantante de ‘Mmmbop’.

Al resto de sus hermano tampoco les agrada el nuevo tema de Bieber, y fue Justin Hanson que empezó a burlarse y cantar: “No me sé la letra así que digo ‘Dorito’ / No me sé la letra así que digo ‘Dorito’ / No me sé la letra así que digo ‘Dorito’ / Despacito. Me comí un burrito / Solo quiero un burrito”.

Te puede interesar