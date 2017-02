Guty Carrera ingresó a 'Combate' y esto fue lo que dijo

Luego de su larga ausencia de la televisión nacional, el modelo, Guty Carrera volvió por las pantallas de ATV. Este lunes, fue presentado como el flamante jale del reality de competencia, Combate.

“Se que en Combate uno no viene y tiene un lugar asegurado. Uno no viene y se gana la cinta de capital. Espero que las personas que están acá presentes se sienta cómodas como yo lo estoy”, expresó Guty Carrera en su ingreso al reality.

El conductor Gian Piero Díaz le aconsejó al famoso ‘Potro’ que no hable sobre su ex pareja, Alejandra Baigorria, quien fue ex participante del mencionado reality.

“Nosotros no somos quién para juzgar a nadie y no somos los responsables de ver quién entra o quién no. Queremos que tengas en cuenta que esto nos genera una incomodidad. Te pido que no hables de esa persona (Alejandra Baigorria)”, dijo Gian Piero Díaz a Guty Carrera.

El modelo aclaró que las únicas personas que hablarán sobre el tema será el Poder Judicial. Asimismo, Guty Carrera recalcó que no que generará ningún tipo de problemas al programa.

