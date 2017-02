Guty Carrera: "Ernesto Jiménez y Alejandra Baigorria son tal para cual"

El ex chico reality Guty Carrera, le deseó lo mejor a su ex pareja Alejandra Baigorria en su presunta relación con el panelista de Espectáculos Ernesto Jiménez.

“Sabes por qué dije esa canción… porque es una canción donde se dice que hay mucho amor, que son tal para cual. Yo veo mucho amor en esa pareja y por eso digo que son tal para cual”, dijo Guty Carrera.

Al ser consultado sobre si durante su relación co Alejandra Baigorria, él se fijó que tenía un trato más que amical con Ernesto Jiménez, el ‘Potro’ prefirió no dar mayores detalles.

“Yo no puedo hablar de Alejandra Baigorria porque tengo una restricción. Me sorprendería realmente que fuera así. He escuchado comentarios, pero uno no puede hablar si no tiene pruebas o si no lo vio”, señaló Guty Carrera, y acotó que no conoce a Jiménez.

“No lo conozco. Por ahí lo vi en algún momento en el gimnasio, pero yo saludo a todo el mundo”, comentó Guty Carrera.