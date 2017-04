Greysi Ulloa a Milena Zárate: "Está medio loca, ella vive del show"

Luego que la colombiana Milena Zárate contara la desgracia que vive porque su ex pareja Edwin Sierra abandonó sus responsabilidades paternales con su pequeña hija, la siempre polémica hermana Greysi Ulloa, quien se envolvió en todo un escándalo por supuestamente estar con el cantante, también se pronunció.

En una entrevista con el diario Trome, Greysi Ulloa calificó de loca a su hermana Milena Zárate por grabar a su hija y afirmó que a ella le encanta exponer su vida privada difundiendo conversaciones, pantallazos y audios.

“Esas cosas deberían solucionarse en cuatro paredes, con un conciliador. Pero Milena Zárate se cruza a veces, está medio loca. Obviamente con ella no comparto nada, no la conozco, me pareció pésimo que la grabe (a su hija)”, dijo Greysi Ulloa que está en la espera de su segundo hijo.

Además, ella negó que exista posibilidades de una pronta reconciliación porque Milena Zárate la había maltratado públicamente al revelar que mantuvo una presunta relación con Edwin Sierra.

“Por ahora no (hay posibilidad que se amiste con Milena Zárate), ella me ha ninguneado, se metió con mi segundo bebé. Dijo que me iban a pasar cosas malas y ahora ella está atravesando momentos difíciles. Esa es la ley de Dios”, agregó Greysi Ulloa.

Te puede interesar