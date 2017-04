Gregory Trejo: "El público peruano no tiene nada qué envidiarle a Europa" [Entrevista]

Diego Daza @DazaConZeta

Gregory Trejo es una de las promesas peruanas dentro de la escena electrónica nacional. El último viernes, este productor y DJ se presentó en el DJ Mag Festival, evento que se desarrolló en el Centro Cultural Deportivo Lima de Chorrillos.

En este evento, Trejo tocó un set que dejó complacidos a muchos. Su dosis de dubstep y trap fueron sus platos fuertes para hacer saltar al público peruano. En conversación con Perú21, este artista nos contó un poco sobre su experiencia que tiene y qué es lo que le depara.

¿En qué festivales en Europa has tocado?

-Toque en Roma, en el Summer Sonic Festival. En París también y es uno de los más grandes (festivales) que he tocado en Europa. Había artistas del tamaño de Avicii y David Guetta.

¿Has tocado alguna vez en Perú?

-Nunca había tocado en Perú, es mi primera vez. Pero lo de hoy fue una experiencia muy buena. Me dio gusto que en tu casa te reciben con mucha alegría.

He visto que has tocado EDM, dubstep y trap. ¿Se puede decir que eres un Dj versátil?

-Digamos que mi set está pensado en trap, dubstep y un poco de tropical porque esta es mi esencia a la que me estoy dedicando ahora. Pero también me gustan las cosas más agresivas. Por eso me gusta mucho el trap y el dubstep. Vi que a la gente le gustó y respondió bien.

¿Cómo emigraste a Europa?

-Uno de mis padres vive allá. Me fui a Europa hace diez años y ahora que he regresado es como volver a tu casa después de tanto tiempo y fue lo más hermoso que pude ver.

¿Cuántos temas propios tocaste en tu set?

-He tocado como seis canciones mías. De las cuales dos ya salieron y cuatro están por estrenarse. La última que toqué fue una mis producciones que hice junto con un cantante canadiense que está en Armada, justo en la discográfica de Armin Van Buuren. Fue algo nuevo y la reacción fue muy buena.

Vi que en un momento compartiste el escenario con otro artista. ¿Es una colaboración?

-Ese fue otro tema. Quien estuvo conmigo fue un productor peruano que también está en la discográfica de Armin. Nos juntamos y salió esa canción. Aún no está disponible, pero como máximo, ya debe estar a fin de mes. Este tema se lo mandamos a Deorro y le encantó. Es más, nos ofreció sacar un álbum con su sello. Pero lo estamos evaluando porque con Dzazko (el otro DJ) aún tenemos dos canciones hechas y si se habla de un álbum, debe haber al menos seis canciones. No es fácil hacer un disco.

¿Vas a regresar a Europa?

-Sí, tengo un tour en Italia para el verano en Europa que es en julio. Tengo como 10 fechas y tengo otra en París. Espero sacar más eventos.

¿Encuentras diferencias entre el publico de Perú y el de Europa?

-Digamos que el público de Europa está acostumbrada a este tipo de música. No tengo mucha experiencia para decir cómo es el público peruano pero por lo que he visto esta noche, no tiene nada qué envidiarle a Europa.

¿Cuál es el futuro de Gregory?

-De aquí a 5 años me veo produciendo canciones con artistas top mundial y espero que ese sueño que tengo, se realice.