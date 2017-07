'El Gran Show': Milena Zarate confirmó su presencia en la gala de hoy tras sufrir fuerte caída

La representante de Colombia en la edición internacional de ‘El Gran Show’, Milena Zárate, confirmó su participación en el programa de baile de hoy pese a la fuerte caída que sufrió durante los ensayos.

La colombiana aseguró que no hay caídas que la detengan, en referencia al fuerte golpe que sufrió en la espalda baja luego de realizar una maniobra de baile durante los ensayos para el programa.

“Con la bendición de Dios espero estar bien y poder seguir. No hay caídas que me detengan. De peores cosas me he levantado y esta no será la última”, refirió Milena, según informa Trome.

Además, agradeció la preocupación que generó en sus seguidores y afirmó que el “motor” que la motiva a seguir adelante es su hija.

Y esto publicó en Instagram:

