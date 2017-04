‘El Gran Show’ lidera el rating, pero ‘El Wasap de JB’ le pisa los talones

El reality de baile ‘El gran show’ aún se mantiene como el programa favorito de los sábados por la noche. Así lo demuestran las cifras de rating, que lo posicionan como el líder en el horario con 12.3 puntos.

Sin embargo, el programa cómico ‘El Wasap de JB’ le sigue los pasos al obtener 10.6 puntos de rating en promedio. Tan solo 2 puntos de rating separan a ambas producciones.

‘El gran show’ que este año celebra su décimo aniversario, presentó un recuento de los mejor de todas sus galas. Gisela Valcárcel, junto a Jaime ‘Choca’ Mandros, Ernesto Pimentel, Carlos Cacho y Santi Lesmes recordaron las mejores declaraciones de amor, las peores caídas, y los mejores bailes.

Algo que no dejó pasar, fue rememorar su reencuentro con su ex esposo, Roberto Martínez, con quien se reconcilió a través de su programa. Gisela confesó que estuvo muy enamorada de él pero que no lo amó.

