El gran show: Evelyn Vela habló de su relación con Cristian Castro

La participante de El gran show, Evelyn Vela, reveló cual es el tipo de relación que mantiene con el cantante Cristian Castro tras ser captada muy cariñosa con el divo cuando este ofreció una presentación en nuestra capital el mes pasado.

“Lo conocí a través de una amiga que vive en Los Ángeles y quedamos en salir durante todo el tiempo que él iba a estar en Lima. Lo que tenemos es una relación bonita, por ahora somos amigos cariñosos. Acá no hay nada armado, no hemos perdido comunicación. Incluso me dijo para irme a New York porque él vive allá. Pero yo tengo tres hijos y me dedico a ellos. Sin embargo, en algún momento iré. Lo que pasa es que nadie sabía hasta hora es que muy pronto él va a venir, pero no a ofrecer un concierto”, manifestó al programa “Alfombra Roja” de radio Capital.

Además, defendió el polémico matrimonio de la modelo venezolana Korina Rivadeneira y el piloto Mario Hart, ambos integrantes del reality Esto es guerra.

“Me da pena, es una pareja super linda. Creo que ellos, fuera de los papeles, se han casado por amor. Yo me he cruzado con los chicos en algunos lugares y los he visto enamorados, además de cariñosos. Es cierto que el chico ha tenido un largo antecedente con las chicas, pero esta vez quiso sentar cabeza y formar su familia con Korina. Ella es una chica bellísima”, expresó la modelo.

Asimismo, se mostró agradecida con la animadora Gisela Valcárcel y su equipo de producción por pensar en ella para estar en la actual temporada del reality de baile El Gran Show. “Su programa me ha tratado muy bien y eso se lo agradezco”.

