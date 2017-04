'El Gran Show': 'Carloncho' señala que jurado no es justo con él

El popular ‘Carloncho’ quedó en sentencia ayer en ‘El Gran Show’, tras recibir un bajo puntaje del jurado. Al respecto, el conductor radial sostuvo que ellos no son justos con él.

“Yo siento que hoy lo he hecho bien y no era para que Michelle Alexander me ponga 3 puntos. Porque yo he visto otros bailes y hay que ser sinceros… parece que están calificando al bailarin y no al artista” sostuvo el conductor.

Asimismo, agregó que “no han sido justos, pienso que hay gente que si baila y los aplaudo. Me parece que están comiendo mucho bocadito, haciendo hora y están calificando sin analizar”.

Finalmente, Carloncho dijo que su coreografía ha estado exacta, como le ha tocado, añadió que “el resto no tiene que ver y no me van a salir pasos de la nada, el jurado tiene que medir la evolución de cada semana y hay un cambio, me he esforzado”.

Por su parte, al ser consultado al respecto, Carlos Cacho indicó “¿El jurado o la vida? Yo a veces pienso que la vida no es justa con algunos”.

