La cuarta gala de ‘El Gran Show’ trajo un momento especial para ‘Carloncho’, quien se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su abuela.

El locutor radial recibió de manos de Gisela Varcárcel un rosario de oro que él había extraviado y que perteneció a la fallecida señora, uno de los principales pilares de su educación y motivación para convertirse en locutor radial.

En declaraciones a Perú21, ‘Carloncho’ contó porqué se quebró al recibir esta sorpresa por parte de la producción del programa.

“Mi abuelita me prestaba una radio antigua y viejita, y después cuando íbamos a la misa, yo me escapaba un rato de la iglesia de Santo Domingo y me iba a la radio Santa Rosa que está ahí no más. Ahí empecé a encontrarme con la emisora, con el mundo de la radio”, contó.

‘Carloncho’ lamentó que su abuelita haya fallecido antes de poder verlo surgir en radio Moda.

“Mi abuela no pudo disfrutar de mi carrera como locutor, el despegue y la sintonía, pero yo sé que mi viejita desde el cielo me está viendo”, afirmó.

