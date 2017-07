Gisela Valcárcel sobre Rodrigo González: “No lo veo y no he hecho nada malo”

La conductora Gisela Valcárcel aseguró que no ve el programa ‘Amor, amor, amor’, luego de que Rodrigo González ‘Peluchín’ la acusara de usar “una perorata hipócrita con doble discurso” por las diferencias entre Tilsa Lozano y Milett Figueroa en el reality ‘El gran show’.

“Eso no es cierto (lo que dice Rodrigo), pero por mi horario no lo veo y no he hecho nada malo. Si presenté a Milett es porque es una concursante contratada y si presenté a Tilsa es porque su contrato estaba dos semanas antes”, dijo Gisela.

“Acepto las reglas del juego, pero no significa que siempre hablen con la verdad. No todo lo que dicen resulta ser cierto. También se trata del respeto mutuo que debemos guardarnos y saludar a las personas que son parte del espectáculo. No tengo nada que decirles. Yo no hablo de los problemas mediáticos de los participantes”, concluyó.