Gisela Valcárcel reveló que no amaba a Roberto Martínez [VIDEO]

Este sábado fue el programa especial por los 10 años de ‘El Gran Show’ y la conductora, Gisela Valcárcel, aprovechó para comentar aquellos momentos que marcaron tanto el programa como su propia vida.

“Poder hablar de Roberto (Martínez) y con Roberto es algo que me ha cambiado totalmente la vida”, dijo la conductora, recordando que cuando el futbolista participó en el 2010 habían pasado 12 años desde su separación y no se habían visto desde entonces.

“Le pedí, la verdad, no volver a verlo. Solo escuchar de él, me dolía el corazón. Me dolió durante un tiempo. Esto lo pueden entender las personas que se han enamorado”, añadió la conductora.

Gisela Valcárcel dijo también que fue la pista de baile de ‘El Gran Show’ la que le regaló volver a ver a su ex pareja. “Cuando lo vi pensé que el corazón se me salía. Había un resentimiento”, precisó.

“Les puedo decir que yo lo conocí después de ‘El Gran Show’. Estuve enamorada, pero no lo amaba”, reveló Valcárcel.

